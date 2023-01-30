Dolar kaç TL ve ne kadar oldu? 30 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro dolar, borsa, sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 30 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Dolar TL tarihi zirvelerinde yatay bir seyir izlerken dış piyasalarda küresel merkez bankası faiz kararları iç gündemde ise yaklaşan seçimler takip ediliyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Kurda 18,80 TL seviyelerinde fiyatlama kalıcılığını sürdürmeye devam ediyor.

DOLAR YORUMLARI 30 OCAK 2023

İslam Memiş altın fiyatlarının son durumu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşların yatırımla ilgili merak ettiği sorulara cevap verdi. Memiş, gram altının 1500 lira, doların ise 25 lira olacağı tarihi açıkladı. Ancak önümüzdeki 2-3 hafta boyunca biraz daha dalgalı bir şekilde işlemler gerçekleşebilir.

İslam Memiş'in Borsa yorumu ile ilgili çarpıcı tahmin!

Borsa İstanbul endeksi 5353 puanda,%1’lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyir yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım. Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum. Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir.

Ekonomi uzmanlarının Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Doların Şubat ayında 24 TL'ye yükseleceğini belirten uzmanlar, yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini söyledi.

30 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

Dolar endeksi, Çin ve diğer bazı Asya piyasaları kapalıyken geçen haftanın büyük bir bölümünde sürüklenerek 101,72 seviyesinde değişmedi

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,81 (Satış)

Euro TL ise gün içi zirveye yakın sınırlı düşüş gösteriyor.

EURO: 20,49 (Alış) - 20,50 (Satış)

STERLİN: 23,26 (Alış) - 23,37 (Satış)

1 DOLAR = 18,81 TL

30 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.166,45

Gram altın satış: 1.166,63

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.924,00

Çeyrek altın satış: 1.939,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.846,00

Yarım altın satış: 3.876,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.669,00

Tam altın satış: 7.722,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.835,00

Cumhuriyet altını satış: 7.943,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.875,00

Ata altın satış: 7.921,00

1 Gram Gümüş kaç TL

1 Gümüş 14,3156 TL

Ons $1922.94

Ons altın 27.1.2023 ABD büyümesi altın fiyatlarını düşürdü ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı