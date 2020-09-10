Döviz ne kadar? Dövizle iş yapanlar, dolar yatırımı bulunanlar internette sık sık günlük kuru takip ediyor. Pek çok kişi doların kaç liraya denk geldiğini araştırıyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar ne kadar?

Dolar kurunu merak edenler bugün doların ne kadar olduğunu merak ediyor. 10 Eylül 2020 Perşembe günü 1 Dolar 7,49 Türk lirasına karşılık geliyor. Dolardaki değişimi yeniakit.com.tr anasayfasında üst banttan takip edebilirsiniz. Ayrıca arama motoruna 'Dolar ne kadar?' yazdığınızda karşınıza 1 doların ne kadar olduğu çıkacaktır.

1 Dolar kaç lira?

Daha önce de belirtiğimiz gibi 10 Eylül 2020’de bakılan son verilere göre 1 dolar 7,49 liraya denk geliyor. Günlük dolar kurunu internet sitemizden, arama motorlarından ve ekonomi kanallarından öğrenebilirsiniz.

Dolar kuru | Dolar bugün ne kadar?

Son dönemde Dolar ve Euro’da bir yükseliş yaşanıyor. Söz konusu yükseliş vatandaşları da tüm sektörleri de yakından ilgilendiriyor. Tüm sektörleri etkileyen dolar fiyatı bu sebeple en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar ve Euro fiyatını öğrenmek için mobil cihazlarınıza Play Store ve App Store’dan uygulama indirebilirsiniz. Bunun için söz konusu uygulama mağazalarındaki uygulamaları incelemelisiniz.

100 Dolar kaç TL

Gün içerisinde pek çok kişi 100 doların kaç liraya karşılık geldiğini de araştırıyor. Bugün için 100 dolar 748,65 TL’ye karşılık geliyor.

Dolar euro tl çevir

Dolar çevir | TL-döviz çevirisi yapmak istiyorsanız bunu internette hızlıca yapmanız mümkün. Pek çok internet sitesi para birimlerini güncel kura uygun olarak çeviriyor. Ayrıca uygulama mağazalarından indirebileceğiniz bazı programlar da bu işlemi yapabiliyor.