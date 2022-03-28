Dolar için yeni tahminini duyuran Necmettin Batırel altınla ilgili hayati uyarıyı yaptı: Altınlarınızı hemen oraya yatırın

Doların paraşütsüz düşeceğini önceden tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel, altın ve döviz kuruna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına konuk olan Necmettin Batırel, doların en fazla 14,90 olacağını söyledi.

Batırel yaptığı açıklamada, "Altının onsu 2070’lerde kalmadı. Çünkü savaş etkisini azalttı. Altının çıktığı yere bakmak lazım. 730-740 liralarda buralara geldi. Altın almayı düşünenler varsa alsınlar ama kur korumalı mevduata yatırsınlar. Evde sakın tutmasınlar. Altının enflasyondan koruma özelliği var. Peki altın ne zaman satılır? Altın en kötü günde satılır. Kolay kolay satılmamalıdır. Çeyrek, gram vs altınları evde tutmamak lazım. Bu çünkü büyük bir risktir. Kur korumalı hesap ile altın korumalı hesap vatandaşın lehinedir. Doların gideceği en yüksek rakam 14,90’dır. Oralardan gidip gelir" dedi.