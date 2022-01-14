Dolar için Abdullah Çiftçi'den bomba çıkış: Faiz kararı öncesi dolara karşı Suudi Arabistan ile anlaşma açıklanabilir

Kişisel Youtube kanalında konuşan Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin dış politikasına dair konuştu.

Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin faiz kararı öncesi dolardaki oynaklığı önlemek amacıyla Suudiler ile swap anlaşması yapabileceğini ifade etti.

Abdullah Çiftçi yaptığı açıklamada, "Çin, Körfez ülkeleri ile yakınlaşıyor. ABD’nin tavrına kıyasla Çin hamleler yapıyor. Mesela Katar’ı koruyan Türkiye’nin Suudileri de koruyabileceği düşünülüyor. Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki silahları büyük önem arz ediyor. Suudilerin Türkiye ile swap anlaşması yapması muhtemel. Bu çok farklı bir senaryo ortaya koyacak. Faiz kararı öncesi Suudiler ile yapılacak anlaşma gündeme getirilebilir. Yine demin de dediğimiz gibi swap anlaşması yapılabilir. Çin’in Körfez’i toplamasını hafife almıyorum. Çin bu hamlesiyle İslam dünyasında var olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu durum da Türkiye’nin de rolünü önemsiyorlar. Türkiye, bu ülkeleri masaya toplayıp yeni bir oyun kurucu olmak istiyor. İleride Arap ülkeleri Türkiye üzerinden doğalgazları Avrupa’ya ulaştırmak isteyecekler. Türkiye’nin önü açıktır. Bunlarında Türkiye’deki orta sınıfa yansıması lazım. Bu gelişmeler çalışanlara nasıl yansıtılır şeklinde projeler üretmek gerekiyor" dedi.