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Dolar güne dalgalı başladı... İşte son durum

Dün 5.65 - 5.69 arasında dalgalanan dolar, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı odaklı seyrine devam ediyor. Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler izlenmeye devam ederken, James Jeffrey ve yetkililerin Ankara temasları sürüyor. Dolar kuru uluslararası kritik veri akışının olduğu haftada, 23 Temmuz sabahına 5.6785 ile başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:56
Dolar güne dalgalı başladı... İşte son durum

Dolar/TL'de yön Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki faiz kararını ve beklentileri işaret etmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla düşüşe geçen dolar kuru, dün 5.65 - 5.69 arasında, dar bantta dalgalandı.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başta olmak üzere ABD'li yetkililerin bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştireceği görüşmeler de yakından izleniyor.

Trump, yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulamayı değerlendirip değerlendirmediği konusunda piyasalara net olmayan açıklamalar yapmıştı.

Bankacılar ABD ile ilişkilerin seyrinin yakından izlenmeye devam edildiğini; bu hafta Avrupa, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının da yakından takip edileceğini belirtirken; piyasanın gözünün TCMB'nin faiz kararında olacağını belirtiyorlar.

Dolar kuru, 23 temmuz günü 5.6785 seviyesinden güne başladı.

Dolar şu dakikalarda 5,68 Euro ise 6,36 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB'den 25 Temmuz'da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Analistler TCMB'nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtirken, bankacılar küresel merkez bankalarının genişlemeci politikalarının kurda olumsuz fiyatlamaları sınırlandıran en önemli etken olduğunun altını çiziyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:56
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