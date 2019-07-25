Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66’ye indi.

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