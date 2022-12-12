Dolar, euro, döviz fiyatları ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar da yükseliş, uyarılar, kararlar: Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek?

Döviz kuru üzerinde hareketlilik deva ederken son dönemlerde yatay seyir eden dolara ilişkin telaşlanan yatırımcılar için rekor rakam iddiası geldi. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık güncel takipleriyle haberimizde...

Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek?

Döviz hesabı üzerinden kur artışları baz alınarak belirli dönemlerde hesap sahiplerine ödeme yapan KKM sistemi, alınan karar neticesinde 2023 yılı sonuna kadar devam edecek.

Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı?

Döviz hesabı üzerinden kur artışları baz alınarak belirli dönemlerde hesap sahiplerine ödeme yapan KKM sistemi, alınan karar neticesinde 2023 yılı sonuna kadar devam edecek.

Faiz kararlarının açıklanmasıyla beraber dolar kurunun TL karşılığı tekrardan 18 seviyelerine yükseldi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama üzerine dolar 18.60 seviyelerinde yer almasıyla gündüz seansında uzun zamandır yatay seyir eden durum üzerine rekor kırılacağı iddia edildi. Doları yakından takip edenlerin merak ettiği bu gidişat üzerine akşam saatlerinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında gelinen nokta dikkat çekti. Deniz Engin, dolar üzerinde ciddi bir rekor olacağına işaret etti.

Hafta içinde işlemler 18.58 seviyelerinde olan dolar kurunun gece kapanış ve ertesi gün işlemlerinde hızlı atak olması bekleniyor. Asya seansında sırasıyla 18,65, 18,68, 18,73 denemeleri yapan kur, gün içinde 18,57 – 18,59 aralığında oldukça kısıtlı aralık içerisinde devam ediyor. Haziran ayı içinde 17,20 TL olan dolar kurunun yatay seyir devam etmesi üzerinde ani hareketlenme sonucunda 17,70 seviyelerine gelindi. Son olarak Ağustos ayında Merkez Bankasının ara verildiği faiz indirimi sonrasında 18 üzerine çıkış yapıldı. Eylül ayında ise Merkez bankasının faiz indirimiyle beraber 18,36 rekoru kırılarak fiyatlar askıya alındı.

DÖVİZ YATIRIMLAR TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEBİLECEK

30 Eylül 2022 tarihinde, Türkiye Merkez Bankası'dan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek..

Ayrıca tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 105'in hemen üzerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0520 seviyesinde hareket ediyor.

Büyük ılımlılık bitti, stagflasyon kapıda

Doları tahtından etmek kolay değil

Öngörülebilir gelecekte doların rezerv para birimi olarak kalması muhtemel olsa da, risklerin azaldığı dönemlerde sığınılacak bir liman ve uluslararası finansman için başvurulacak bir yer olma konumunun uzun vadede zorlanacağı aşikar. Bunun nedeni, kısmen Rusya'ya uygulananlar gibi yaptırımların etkisini zayıflatmak için daha fazla ülkenin dolara dayalı finansal sisteme olan güvenini azaltması. Ancak merkez bankalarının döviz varlıklarının yüzde 60'ı hala dolar cinsinden.

Bununla birlikte, şu anda belirgin bir alternatif aday yok. Örneğin, Euro bloğu ABD politikasına çok bağlıyken, yuan yeterince uluslararası değil. Kripto para birimleri kendi rollerini oynayabilir, ancak itibari para birimlerinden vazgeçerek büyük bir güçten vazgeçecek ülkeler tarafından benimsenmeleri gerekir. Belki de en net sonuç, döviz oynaklığının artacağı ve yatırımcıların daha fazla çeşitlendirme yapmasının zorunlu olması.

Yatırımcılar olarak, zihniyetimizi kolay para dünyasında varlıkların değer kazanmasını kovalamaktan uzaklaştırmalı ve bunun yerine küresel enerji dönüşümünü ilerleten, üretimi yeniden konumlandıran, istikrarlı tedarik zincirleri sağlayan ve küresel güvenliği destekleyen şirketlere sermaye tahsis etmeliyiz. Çok kutuplu bir dünyada, bunu başaranların sadece hayatta kalması değil, gelişmesi de olası.

12 ARALIK 2022 DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,6366 (Alış) - 18,6499 (Satış)

EURO: 19,6992 (Alış) - 19,7080 (Satış)

STERLİN: 22,8254 (Alış) - 22,9399 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

Bitcoin kaç dolar: 17.004,50USD düşüş var.

12 Aralık Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.074,97

Gram altın satış: 1.075,12

Çeyrek altın alış: 1.761,00

Çeyrek altın satış: 1.783,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.511,00

Yarım altın satış: 3.568,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.055,00

Tam altın satış: 7.111,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.215,00

Cumhuriyet altını satış: 7.324,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.251,00

Ata altın satış: 7.297,00

Japon Yeni, Foreks piyasasında en çok kullanılan 3. dövizdir.

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