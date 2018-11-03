Dolar düştü ama istismarcılar durmuyor

Oğuzhan Gültekin/ANKARA

Yükselen dolarla beraber ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye’nin, bu durumunu fırsata çevirmeye çalışan spekülatörler, tuvalet kâğıdından alışveriş poşetlerine kadar birçok ürünün fiyatlarına fahiş zamlar yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ paketini açıklamasıyla birlikte dolar 5.40’lara kadar düşmesine rağmen zam yapılan ürünlerin fiyatları hâlâ düşmedi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Bugüne kadar buna benzer birçok olay oldu. Yapılan zamlar geri alınmadı. Tabii bu krizi fırsat bilen spekülatörler, stokçular oldu. Bunlar yapılan zamların en büyük istismarcısıdır. Devlet görevlileri bunları denetlemekte yetersiz kalıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer denetim organları, ithalatçı firmaların malları kaç liradan ithal ettiğini bilmeli. Sonra bu fiyat doğrultusunda toptancıya veya firmalara kaç liradan verdiğini incelemeli. En son aşamada ise toptancının ve firmaların aldıkları malları kaç liradan vatandaşa satıyor bu bilinmeli ve bu denetimler sonucunda aradaki farkın vatandaşın cebine ne kadar yansıdığı incelenmelidir. Devlet bu durumu kontrol ederken yetersiz kalıyor. Yetkililerin yetersiz kaldığı yerde vatandaştan yardım bekliyor ama vatandaşın da ürünün rafa gelirken gerçekleşen fiyat farklarından haberi yok. Tabii ki bu konu olayın farklı bir boyutu. Diğer konu ise devletin üretim yapması. Devlet üretimi artırırsa, ithal ürün piyasadan azaltılırsa piyasalar tamamen düzelecektir ve yapılan zamlar da vatandaşın cebine bu kadar büyük zararlar vermeyecektir” şeklinde konuştu.