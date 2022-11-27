Dolar desteği sonrası ilk temas: Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi... Suudi Arabistan'ın TCMB'ye 5 milyar dolar destek sağlayacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolar aktarmak üzere olduğunu açıklaması gündemden düşmezken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüştü.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.