Dolar dalgalandı, duruldu
Dolar/TL kuru, dün bir ara yüzde 2 arttı ve 7.70 lira seviyesini aştı.
Ardından aşağı gelmeye başlayan kur 7.66 lirada dengelendi. Euro/TL kuru ise 9.15 liraya kadar yükseldi ancak daha sonra 9.10 liraya düştü. Döviz piyasasında görülen kısa süreli dalgalanma, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.60’ı bulmasından ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesinden kaynaklandı. Altının ons fiyatı ise Joe Biden’ın yardım paketinin ABD Senatosu’nda onaylanmasından destek alarak bin 700 dolara dayandı. Altının gram fiyatı ise 413 liradan 417 liraya fırladı.