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Dolar bugün piyasaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL bugün 6.50 TL'nin altında başladı.

11 Eylül 2018 Salı 07:51
Dolar bugün piyasaya nasıl başladı?

Türk Lirası'ndaki değer kazancında Merkez Bankası'ndan (TCMB) bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

TCMB'den geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yapılan yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denilmişti.

200 İLE 700 BAZ PUAN ARASINDA ARTIŞ  BEKLENİYOR

Reuters anketine göre TCMB’nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor. Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 6.48 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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