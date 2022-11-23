Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar dünyada değer kaybediyor mu? 23 Kasım 2022 Dolar Kuru - Euro, dolar, sterlin, kaç TL?

Dolar dünyada değer kaybı etkili oluyor. Dolar dünyada uzmanlara değer kaybediyor! Ülkemiz para birimi üretmemekten veya üretememekten düşüşte değil, dünya bankaları tarafından baskılanmaktadır. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar aktarmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu açıkladı. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dolar yükselir mi ekonomist yorumları merak ediliyor.

Dünyada dolar yükseliyor mu?

Yurt içi piyasalar son bir haftadır Moody's ekseni etrafında TL'nin ABD Doları'na karşı sert şekilde değer kaybetmesini konuşuyor. Geçtiğimiz çarşamba 2.9740 seviyelerinde fiyatlanan USDTRY, 5 iş günü sonrasında en yüksek 3.0650 seviyesine kadar yükseldi. Bu çapta kademeli bir yükselişin elbette bir kaç farklı sebebi var. Dolar kuru şu an ne kadar (kaç tl) sorusunun yanıtı ile birlikte bugün anlık kur değişiklikleri ve serbest piyasada güncel dolar alış satış fiyatları değişiyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,60 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5780 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6290 TL seviyesini görürken; kur saat 11:05 itibarıyla 18,6266 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,2780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,2474 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,1496 TL seviyesinde işlem görüyor.

Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık 23 Kasım Çarşamba 2022 Döviz Kuru

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar kurunda son durum...

ABD Doları uru fiyatı şu dakikalarda 18,62 liradan işlem görüyor.

18,6241

18,6316

0,14%

11:59

1 DOLAR = 18,63 TL

Euro

19,2104

19,2224

0,23%

11:59

İngiliz Sterlini

22,1505

22,1566

0,10%

11:59

İsviçre Frangı

19,5563

19,5711

0,12%

11:59

Japon Yeni

0,1319

0,1318

-0,04%

11:58

Suudi Arabistan Riyali

4,9416

4,9664

0,09%

11:44

Norveç Kronu

1,8427

1,8538

0,55%

11:45

Danimarka Kronu

2,5747

2,5902

0,29%

11:45

Avustralya Doları

12,3549

12,4168

0,19%

11:45

Kanada Doları

13,8710

13,9545

0,08%

11:44

İsveç Kronu



1,7449

1,7554

0,22%

11:44

Ruble



0,3070

0,3088

0,48%

11:44

FED faiz kararı, küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın vereceği yıl sonu faiz kararını bekliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

PİYASALARIN YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı.

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