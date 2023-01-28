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Ekonomi Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının ilk olarak 1200 liraya daha sonra ise 1250 liraya doğru ilerleyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:38:00 -
Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek

Dün rekor seviyelerden işlem gören altın ons fiyatı bugün geri çekildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten çarpıcı bir tahmin geldi.

Haber Global kanalına konuşan Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Herhalde yeni zirveleri göreceğiz. Faiz artırımlarının daha sınırlı olacağı beklentisi var. Yine savaş ihtimali var. Dolar/TL'de de yükseliş eğilimi görülüyor. Gram altında önce 1200 sonra 1250 lirayı görebiliriz. Gerilemelerde 1170 lira olabilir. Sonrasında ise 1500 lirayı görebiliriz" dedi.

Altın fiyatları

Piyasalarda gram altın 1165 liradan işlem görürken ons altın ise 1927 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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