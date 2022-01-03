Dolar alanın üzüleceğini tahmin eden Kaan Sarıaydın'dan yeni tahmin: Türkiye oraya girecek! Dolar...

Geçtiğimiz haftalarda dolar konusunda, 'Yine söylüyorum, dolar güvenli bir liman değil artık. Hatta bir liman biledeğil! Sakın geminizi liman diye orada tutmayın çünkü üzülürsünüz' uyarısı yapan ekonomist Kaan Sarıaydın'dan önemli bir açıklama geldi.

Mavigazetem.com'da '2022 Analizi' başlıklı bir yazı kaleme alan Kaan Sarıaydın dikkat çeken tahminlerde bulundu. Sarıaydın, 2022'de doların düşeceğini ve Türkiye'nin Kerkük'e gireceğini öne sürdü.

İşte Kaan Sarıaydın'ın o yazısı:

Yeni yıl hayır, bereket, sağlık, sıhhat, bolluk, bereket getirsin tüm insanımıza ve tüm insanlığa…

Değerli kardeşlerim bir yılı geride bıraktık, sizler yoğun bir şekilde yeni yılın nasıl geçeceği konusunda düşüncelerimi merak ediyorsunuz. Gerek iktisadi, gerek siyasi ve ekonomik olarak dünya konjonktüründe Türkiye’nin yeni yılda statüsel değişimlerinin olup olmayacağını, yaşayacağı olumlu olumsuz handikapların neler olacağı konusunda bir açıklama yapmamı isteyen taleplerinizi fazlasıyla ulaştırdınız. Tabi dün böyle bir beyanat içerisinde olmadık, herkesin koca bir yılın yorgunluğunu sevdikleriyle ve aileleriyle geçirirken düşüncesel anlamda bir yorgunluğa sizleri sokmak istemedim…

Aziz kardeşlerim, yaşayacağımız yılı tüm handikaplarıyla sentezliyeyim sizlere; Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımlar sayesinde dünya devler ligini salladı diyebiliriz. Geçmiş zaman itibariyle tüm engellemelere rağmen bu başarıyı elde etti. Yarınlar itibariyle tüm dünya devletlerinin sıraya girip ülkemize gelip savunma sanayine sipariş verip imzaların atılacağı günleri göreceksiniz. Hem de nerdeyse tüm dünya devletlerinin bu sürece dahil olduğunu göreceksiniz. Bu alanda anlaşmaların milyar dolar anlaşmalar olacağını ve her siparişin verilişinin ekonomiye kazanımlarını göreceksiniz…

İktisadi anlamda ülkemizin son 5 yıldır küresel sermayenin oyununu alt eden derin gayri safi milli ekonomi planı yani bazı ülkelerle ortak hareket ederek sistem dışı para satranç oyunu sayesinde küresel sermayenin ŞAH katı olan DOLAR karşı gayri safi satranç hamlesiyle MAT edişinin ilk sahnelerini yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Ama bunu sahne sahne yaşayacağız Benjamin Franklin’in, dünya ekonomisindeki satrançtaki tahtından yenilişini ve inişini göreceğiz…

Amerika senatosunun içsel parçalanışını göreceğiz. Yahudi lobisi, ermeni lobisinin sözüm ona ABD’ci senatoculara karşı senatodaki gizlenmiş ajan İngilizlerin oyuncuların oyununa gelip Biden efendiyi en başarısız ABD başkanı, hatta ABD’nin parçalanışını başlatan başkan olarak tarihe geçeceği bir yıl göreceğiz. Fransa’nın yeni yıla damga vuracağı bir yıl göreceğiz. Sömürgeci Fransa’nın Türk’ün tokadını yiyişinin sesini duyacağımız bir yıl olacak, hatta Fransa hükümetinin Türkleri Fransa’dan sürme, sınır dışı etme söylemlerinin bile yaşanacağı bir yıl göreceğiz. İtalya ile dostlukların arttığı bir yıl göreceğiz. Afrika’nın Fransa ve Ingiliz sömürgeci anlayışından kurtuluş için kurtuluş mücadelelerinin başlayacağı bir yıl göreceğiz. Dünyada sömürülenlerin sömürenlere karşı kurtuluş ve özgürlük mücadelelerinin yapılacağı bir yıl göreceğiz ve hepsinin arkasında garantör ülke olarak ayan beyan söylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğunu ayan beyan belli eden söylemleri göreceğiz…

Bu yılın ortalarından sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kerkük Musul bizimdir, gerekirse vururuz alırız diyeceği bir yıl göreceğiz…

Türkiye Cumhuriyeti devletinde Simon ittifakının tüm arka perdesindeki gerçekleri göreceğimiz bir yıl olacak. Tüm oyunların açığa çıktığı bir yıl göreceğiz. Şanlı tarihimizin bizlere bıraktığı zaferleri tekrar bizden sonraki nesile şanlar zaferler bırakacağımız yeni bir tarihin başladığı yeni bir zaman diliminin ilk süreçlerinin başladığı bir yıl göreceğiz…

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak hareket edeceği yepyeni bir ticaret yolunun açılacağı bir yılı göreceğiz. Türkiye ekseninde birleşecek olan bu blok dünya ekonomisine yön verecek…

Yeni dünya ticaret yollarının merkezi geçişi olacağı İstanbul’un dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul inşaatının başladığı bir yıl olacak. Yine bu yıl güzel İzmir’in iki yakasının birleşeceği bir köprünün belki biter bilmem ama müjdesini alacağımız bir yıl göreceğiz. Antalya’nın dünyanın yeni Davos’u olacağı ve girişimlerin başlayacağı bir yıl göreceğiz…

Kıbrıs’ın şahlanışının yılı olacağı, Maraş’ta gezeceğimiz denize gireceğimiz bir yıl göreceğiz. Yeni bir liman ve dünyanın yavaş yavaş KKTC’ni tanıyacağı bir yıl göreceğiz… Baştan yenilenecek bir Kıbrıs yavru vatan baba ocağından alacağı ferman ve ferasetle dünyaya adından söz ettirecek…

Muazzam tarihi değiştirecek ve Vatanımızı ekonomik anlamda bağımsızlığı için büyük adımlar teşkil edecek teknolojik icatlara imzamızı atacağımız bir yıl göreceğiz…

Enerji kaynaklarımıza yeni rezerv açıklamaları katılarak Türkiye’yi emin ve hızlı adımlarla enerjide gittikçe dışarıya olan bağımlılığımızı azaltacak müjdeler duyacaksınız…

İktidar koalisyonunun içsel temizlik yapacağı, kendi içinde kuzu postona bürünmüş çakalları temizleyeceği bir yıl göreceğiz. Yeni nesil Z kuşağı denilen gençlerimizi kazanma adına atılımlar yapacağı bir yıl göreceğiz. Kuzuları kurda kaptırmamak için yaylayı ovayı temizleyeceği bir yıl göreceğiz…

Allah’ın izniyle tarih boyunca hep beklenilen olan şanlı soyumuzun devamı olarak yine mazlumların umudu olacağımız bir yıl olacak.

Allah hayırlı kılsın, muzaffer eylesin inşallah…