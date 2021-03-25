Dolar alacaklar dikkat! Yeni güne böyle başladı

Hafta sonu Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle kurda büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar gecesi düşük hacimli piyasada 8.47'ye kadar yükselen dolar/TL ardından 7.85'e gerilese de bu seviyeden yeniden yükselişe geçti. Görev değişikliği öncesi kur 7.21 seviyesindeydi.

Verilen mesajlar takip ediliyor

Bu noktada ekonomi yöneyimi ve yeni başkan Kavcıoğlu'nun verdiği mesajlar dikkatle takip ediliyor. Kavcıoğlu ilk olarak Para Politika Kurulu toplantısının zamanında gerçekleşeceğini belirterek erken toplantıyla bir faiz indirimi gelebileceğine yönelik endişeleri giderdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'yla pazar günü görüşmede bulunan Kavcıoğlu'nun burada enflasyon hedefine bağlı olduklarını vurgulamıştı. Dün TBB dışındaki bankaların yöneticileriyle görüşen Kavcıoğlu'nun burada da benzer mesajlar verdiği belirtildi.

Bugün yurt içinde TCMB Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini açıklayacak. Normalde önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair ipucu da verdiği için özetler dikkatle incelenir. Ancak son toplantıdan bu yana yönetim değişikliği oldu. PPK son toplantısında politika faizinde 200 baz puanlık artışa gitmişti.

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar vermiş ve şu açıklamada bulunmuştu;

"Yapılan dolar operasyonuna karşı tencere tavacılar hemen klasik bir ağızla Merkez bankasını görevden aldı da böyle oldu diyor. Bu ülkede darbe girişimi oldu da dolar böyle bir reaksiyon göstermedi! Size ekonomik pencereden anlatsam anlamazsınız ama kirli siyasetin yurt dışına kaçmış vatan haini FETÖ'cülerin tüm sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarında kullandığı cahilce ve aptalca cümleler. Bunlar işte İstanbul sözleşmesi neden iptal edildi diye serzenişte bulunan. Be Avrupa çocukları, ama kimse HDP’ye kapatma davası açıldı, PKK ya darbeler vuruldu ve sahipleri para operasyonu yapıyor, diyemiyor. İstanbul sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi...Yahu siz neden takıldınız İstanbul Sözleşmesi'ne yoksa özgürlüğünüz gidecek diye mi korkuyorsunuz? Tarihinize bir bakın; kadına değeri Türk vermiştir! Dünya tuvalet edebini bile bizden öğrenmiştir! Bu ne Avrupa sevdalılığıdır? İstanbul sözleşmesi neymiş? Kendi hak hukukumuzu yapamayacak mıyız? Bu kadar aciz miyiz? Burası Cumhuriyet değil mi? Bağımlı mıyız biz? Ama desemki size dolara güvenmeyin, bu saman alevi çabuk sönecek diye yine kanı bozuklar hainler yazacak ordan öyle oldu da böyle oldu da falan da filan. Ulan cebinde 1 doların yok, hayatta bir titren yok, klavyeden yazıyorsunuz! Bir de ne kadar ezikler görüyorsunuz dostlar, değil mi? Hemen hemen tüm hainler yurt dışında yurt içinde felaket tellalları beni takip ediyorlar, hemen atağa geçiyorlar. Kaybedeceksiniz! Takibe devam edin olur mu."