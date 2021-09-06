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Ekonomi Dolar alacaklar dikkat! OVP'den tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! OVP'den tahmin geldi

Orta Vadeli Programdan elde edilen verilere göre, bu yılın ortalama dolar kuru 8.30 civarında seyredecek. Önümüzdeki yıllarda ise yükseliş bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 09:13:00 - 2021-09-06 09:14:22
Dolar alacaklar dikkat! OVP'den tahmin geldi

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. 20 Mayıs'ta Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ile OVP birleşmiş OVP adını almıştı. 2019-2021 yıllarını kapsayan program Yeni Ekonomi Programı adıyla yayınlanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, OVP’de yüzde 16.2 olarak tahmin edildi.

OVP'de hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri TL ve dolar cinsinden ayrı ayrı verildi. Bu rakamlardan yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru 8.30 TL olacak. Kur 2022'de ortalama 9.27 TL, 2023'te ise 9.77 TL, 2024'te 10.27 TL varsayıldı.

OVP'ye göre GSYH bu yıl 6 trilyon 648 milyar lira olacak. 2022 yılında ise 7 trilyon 880 milyar lira olarak programlandı. 2023'te 9 trilyon 41 milyar lira, 2024'te 10 trilyon 287 milyar lira öngörüldü. Dolar bazında ise GSYH bu yıl 801 milyar dolar, 2022'de 850 milyar dolar, 2023'te 925 milyar dolar 2024'te ise 1 trilyon dolar bekleniyor.

Kişi başı milli gelirin 2023'te  10 bin doların üzerine çıkması bekleniyor

OVP’de yer alan projeksiyonlara göre bu yıl 9 bin 489 dolar olması beklenen kişi başına milli gelir, önümüzdeki yıl 9 bin 947 dolara çıkacak. 2023’te 10 bin doların üzerine çıkması beklenen milli gelir, 2024 yılında ise 11 bin 465 dolara yükselecek.

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