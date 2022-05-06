'Dolar 30 lira olacak' deyip patlamıştı! Felaket tellalı Selçuk Geçer'den akılalmaz yeni dolar tahmini
Doların 30 lira olacağı yönündeki tahmini sonrası fena halde çuvallayan Selçuk Geçer, bu kez doların 22 lira olacağını öne sürdü.
Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer yine kafa çıkardı.
Aralık ayında 30 lira, sonunda ise doların 16 lira olacağını söyleyen ve geçen 5 ay sonunda tahminlerinde patlayan Geçer'den yeni tahmin geldi.
Resmi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlar yapan Selçuk Geçer dolar kuruyla ilgili konuştu.
Geçer dolar için, “Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an” ifadesini kullandı.