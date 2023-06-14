  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik İtalya'da törene katılacak! Tüm Türkiye'ye duyurusu yapıldı

Zafer Şahin'den asgari ücret duyurusu! AK Parti'den aldığı son kulis bilgisine göre....

Forbes yayınladı! İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi...

Berlusconi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ülkesinden 12.5 milyar dolarlık silah çıkışı! O isimden açıklama geldi: Arap ülkeleri, Afrika, Amerika

Dev çığır açacak, tarihi büyük keşif: Sıvı metalin özelliği keşfedildi! Gündemi sarsacak şok sözler

Yunan isimden Atina'yı sallayan çıkış: ABD'den F-35 alacağımıza Türkiye'den o silahı alalım

Olmayan oylarıyla 3 vekil kapan Demokrat Parti'den yerel seçim çıkışı!

Merakla bekleniyordu! Eski Kabine üyelerine TBMM'de yeni görevlendirmeler...

Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu
Dünya Dolar 24 TL sınırına yaklaştı! Çin'e etkisi: Çin'den asgari akaryakıt fiyatlarına yeni ücret ayarlama
Dünya

Dolar 24 TL sınırına yaklaştı! Çin'e etkisi: Çin'den asgari akaryakıt fiyatlarına yeni ücret ayarlama

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:39:00 - 2023-06-14 23:56:52
Dolar 24 TL sınırına yaklaştı! Çin'e etkisi: Çin'den asgari akaryakıt fiyatlarına yeni ücret ayarlama

Çin'in etkili olan akaryakıt fiyatları hayatı olumsuz etkiledi. Dolar 24 liraya dayanırken doların yükselişi ülkemizde olduğu gibi Çin'de doping etkisi yapıyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 23,6312'den tamamladı. Son dakika gelen habere göre: Çin akaryakıtta asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Yeni fiyat ayarlaması...

Çin, uluslararası fiyatlardaki değişim nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 55 yuan (7,69 dolar), motorininkinde ise 55 yuan (6,99 dolar) indirim yapılacağını duyurdu.

İndirim, bu yıl içinde yapılan 6. fiyat ayarlaması oldu.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata doğrudan müdahale ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Dolar 24 TL! Rus bankası doları görmek istemiyor: Dolar yerine o hamle! Ruslar harekete geçti→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23