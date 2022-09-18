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Yerel Dolaptan düşen silah ateş aldı
Yerel

Dolaptan düşen silah ateş aldı

Malatya’da bir kişi temizlik yaparken dolaptan düşen silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 03:56:00 -
Dolaptan düşen silah ateş aldı

Olay, 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan A.K. (50) temizlik yaptığı sırada dolaptaki silah yere düşerek ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşunun hedefi olan A.K. bacağından yaralanırken, yaralı şahıs aile üyeleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yapan ekipler ruhsatsız bir adet tabanca, üç adet dolu mermi, bir adet boş kovan buldu. Hastanede tedavi altına alınan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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