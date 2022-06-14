Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, ‘sanal eskort’ siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Denizli ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen toplam 15 şüpheliyi gözaltına alındı.