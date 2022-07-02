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Yerel Dolandırıcılık iddiasıyla 4 tutuklama
Yerel

Dolandırıcılık iddiasıyla 4 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 07:06:00 -
Dolandırıcılık iddiasıyla 4 tutuklama


Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran tarihinde yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli zanlıya yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.Zanlılar, A.Ö, B.C, E.A. ve B.K. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcilik tutuklandı. M.D, V.C.M, K.Y, F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çeşitli cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk gibi materyaller geçirilmişti.

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