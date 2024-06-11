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Medya Dolandırıcılar bankanın gizli hesaplarına nasıl ulaşıyor? İçeride bir köstebek mi var? Şok eden detay
Medya

Dolandırıcılar bankanın gizli hesaplarına nasıl ulaşıyor? İçeride bir köstebek mi var? Şok eden detay

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:50:00 -
Dolandırıcılar bankanın gizli hesaplarına nasıl ulaşıyor? İçeride bir köstebek mi var? Şok eden detay

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, dolandırıcıların bankadan aradığını iddia ederek vatandaşların hesaplarına ilişkin nasıl detaylı bilgiler verebildiğini irdelediği yazısında “İçeride bir köstebek mi var? Yoksa içeriden birisi tehditle organize mi ediliyor?” sorularını gündeme getirdi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, dolandırıcıların bankadan aradığını iddia ederek vatandaşların hesaplarına ilişkin nasıl detaylı bilgiler verebildiğini irdelediği yazısında “İçeride bir köstebek mi var? Yoksa içeriden birisi tehditle organize mi ediliyor?” sorularını gündeme getirdi.

“Sonuçta içeriden bilgi olduğu kesin. Yani bir köstebek var. Benzeri çok fazla olay yaşanıyor. Ama ne yazık ki banka en ufak sorumluluk almıyor” diyerek duruma tepki gösteren Çekirge, devamında da şunları kaydetti:

"Parasını kaybeden kişi bankanın bu pervasızlığı karşısında çıldıracak gibi oluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu tür konularda çok hassas olduğunu biliyorum. Polis-jandarma dolandırıcılıklara karşı ciddi operasyonlar yapıyor. Umarım bunları da yakalar. Bankaların sorumluluğuyla ilgili de Bankalar Birliği bir karar alır."

 
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