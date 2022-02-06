Dokunulmazlığı 1 ay içerisinde kaldırılacak!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Hazırlık Komisyondan karar çıktı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, bundan sonraki sürece ilişkin Akit’e konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası devam eden HDP’nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel’in dokunulmazlığı tartışması devam ederken Tunç, “Bu rapor karma komisyonda görüşülecek. Komisyonda bu rapor doğrultusunda dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verirse TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Karma komisyonun 1 ay içerisinde karar vermesi lazım” dedi.

HDP de inkâr etmiyor

HDP milletvekillerinin de terörle olan irtibatlarını inkar etmediklerini vurgulayan Tunç, şunları dile getirdi: “Tamamen HDP toplantılarında attıkları sloganlar, astıkları bayraklar, terörist başının yer aldığı pankartlar ve ona yönelik attığı sloganlar hepsi terörle tamamen iç içe geçtiklerini adeta haykırıyorlar. Şimdi bu HDP’li Semra Güzel’in dosyası da bu dosyalardan bir tanesi. Teröristle dağda terörist kıyafeti giymiş, fotoğraflar çektirmiş. Neticede burada HDP’nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüşü orada ifade ederler. Onlar bu durumu terör olarak görmüyor.”

Kamuoyundan çekindiler

HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde muhalefet partilerinin kararına dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti: “Muhalefet partileri de HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik çok da üstüne gitmiyor. Oylamada kamuoyunun tepkisinden çekindikleri için HDP ile beraber dokunulmazlığın kaldırılmaması için ‘hayır’ oyu vermiyorlar” dedi. Yılmaz Tunç şöyle devam etti; “HDP, Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasında mağdur edebiyatı yapamaz. Çünkü ortada bir mağduriyet değil suç var. Suç olan bir şey için de neden mağdur edebiyatı yapsınlar!”