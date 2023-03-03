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Ekonomi Dokundukları yükseliyor! Yabancılar borsada hangi hisseleri alıyor?
Ekonomi

Dokundukları yükseliyor! Yabancılar borsada hangi hisseleri alıyor?

Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 09:26:00 -
Dokundukları yükseliyor! Yabancılar borsada hangi hisseleri alıyor?

Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler ile BİST'te pay oranı değişim grafiği şu şekilde:

Yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük - İş Yatırım

Yabancı payı en çok azalan hisseler - Günlük - İş Yatırım

Yabancı payı en çok artan hisseler - Haftalık - İş Yatırım

Yabancı payı en çok azalan hisseler - Haftalık - İş Yatırım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yabancı payı grafiği - İş Yatırım

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