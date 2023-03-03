Dokundukları yükseliyor! Yabancılar borsada hangi hisseleri alıyor?
Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler açıklandı.
Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler ile BİST'te pay oranı değişim grafiği şu şekilde:
Yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük - İş Yatırım
Yabancı payı en çok azalan hisseler - Günlük - İş Yatırım
Yabancı payı en çok artan hisseler - Haftalık - İş Yatırım
Yabancı payı en çok azalan hisseler - Haftalık - İş Yatırım
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