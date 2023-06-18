Doktorların dediği: Beyin tümörleri artık çok daha kolay tespit eden bu keşif oluyor! Bakın ne oldu

Beyin tümörleri artık daha kolay tespit edilebilir!

Yeni keşif, beyin tümörlerini tespit etmeye yardımcı olabilir.

Folat bazlı radyofarmasötikler, beyin tümörlerinde folat reseptörlerini saptamak için pozitron emisyon tomografi (PET) görüntülemede kullanılabilir. Folat reseptörlerinin keşfi ve beyin tümörleri ile ilgili kullanım potansiyelleri, bu alanda yeni ve önemli bir bulgu olarak tıp dünyasında yer buluyor. Çalışma, Frontiers in Immunology dergisinde yayınlandı.

Keşif, bir grup ciddi beyin tümörü olan gliomalarla ilgili

Araştırmacılar, beyin tümörlerinin bitişik beyin dokusuna göre artan miktarda folat reseptörü ifadesi içerdiğini keşfettiler. Bu fenomen hem deneysel modellerde hem de insan tümör örneklerinde gözlendi.

Dr. Maxwell Miner, "Bu keşiften önce, folat reseptörlerinin varlığı ve gliomalarda artan varlığı tanınmamıştı ve bu nedenle bunlar henüz görüntüleme veya tedavi amaçlı kullanılmadı" diyor.

Araştırma grubu lideri profesör Anne Roivainen'e göre bu, gelecekteki potansiyel tedaviler için özellikle heyecan verici bir hedef sunuyor.

Profesör Roivainen, "Sonuçlarımız, komşu sağlıklı beyin dokusuna kıyasla glioma dokusunda folat bazlı radyofarmasötik birikiminde ortalama 100 kat artış gösteriyor" diyor.

Yeni kemoterapi tedavilerine acil ihtiyaç

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Glioma beyin tümörleri, beyindeki nöronlardan sayıca fazla olan nöronal olmayan glial hücrelerden kaynaklanır. Gliomalar, tek bir kanserli lezyon içinde yüksek derecede morfolojik ve reseptör değişkenliğine sahip çok sayıda alt grup içerir.

Bu istisnai hücresel heterojenite tedaviyi zorlaştırabilir. gıda hattının aktardığı bilgdi ise: Özellikle en tehlikeli beyin kanserleri için yeni kemoterapi tedavilerine acil bir ihtiyaç var çünkü bunlar genellikle periferlerinde infiltratif ağ benzeri bir şekilde büyürler ve bu da glioma ve glioma olmayan arasındaki sınırları ayırt etmeyi zorlaştırıyor olması.

Teşhis metotları yeni tedavi stratejileriyle birlikte geliştiğinde hastaların tedavilere verdiği yanıtlar da iyileşme eğilimde olacak.