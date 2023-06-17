2023-06-17 23:09:51 Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor
Yöreden yöreye farklılık gösteren pancar, çelem, siyah havuç gibi sebzelerin mayalandırılması ile elde edilen şalgam suyu içerdiği mineral ve vitaminler ile vücudumuza fayda sağlar. Yemeklerin yanında özellikle et yemeklerinin yanında tüketilen ve yemeğe lezzet katan şalgam A vitamini dışında C, K, E vitaminlerini de bol miktarda içerir. Vitaminler dışında kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor gibi mineralleri de bol miktarda içeren şalgam Omega-6 yağ asidi içeren nadir besinlerden biri olarak da bilinir. Pancar ve havuç gibi faydaları saymakla bitmeyen besinlerden elde edilen bitki özü olan şalgam, içerikleri ve asit oranı ile vücudumuza şu konularda fayda sağlar.