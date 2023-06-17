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Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

2023-06-17 23:09:51
Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

Yöreden yöreye farklılık gösteren pancar, çelem, siyah havuç gibi sebzelerin mayalandırılması ile elde edilen şalgam suyu içerdiği mineral ve vitaminler ile vücudumuza fayda sağlar. Yemeklerin yanında özellikle et yemeklerinin yanında tüketilen ve yemeğe lezzet katan şalgam A vitamini dışında C, K, E vitaminlerini de bol miktarda içerir. Vitaminler dışında kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor gibi mineralleri de bol miktarda içeren şalgam Omega-6 yağ asidi içeren nadir besinlerden biri olarak da bilinir. Pancar ve havuç gibi faydaları saymakla bitmeyen besinlerden elde edilen bitki özü olan şalgam, içerikleri ve asit oranı ile vücudumuza şu konularda fayda sağlar.

#1
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

Şalgam suyu hücre hasarını önlemekten damar sağlığını korumaya kadar birçok faydası vardır. Peki, şalgam kabuğunun ve suyunun başka ne gibi faydaları vardır? C vitamini ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olan ŞALGAM, kabuğu da şifa veriyor. Eksitotoksinler beyin hücrelerinin aşırı uyarılmasına ve hücre ölümüne neden olabiliyor. Suyu dezenfektan gibi korur.

#2
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

Şalgam Suyunun Sağlığa Faydaları 1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir İçeriğinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemine destek veren ve vücut direncini artıran şalgam kış aylarında meydana gelen salgın hastalıklarında önüne geçen yegane içecektir. Acı turşu suyu ile birleştirilerek içildiğinde ise antioksidan etki göstererek vücudunuzda bulunan toksik maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Bu nedenle acılı şalgam içildikten birkaç dakika sonra terlemeye başlarsınız.

#3
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

2. Kemik Sağlığını Geliştirir! İçeriğinde bulunan kalsiyum ve potasyum ile çocukların gelişim çağlarında kemik yapılarının daha sağlam olmasını sağlayan şalgam yetişkinlerde ise kemik erimesi, kemik ucu sıvısı eksikliği gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önlemektedir. Yeterli miktarda şalgam tüketen yetişkinlerde kemik zayıflığına bağlı kemik kırılmaları da meydana gelmemektedir.

#4
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

3. Sindirim Sistemini Destekler! İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemine de yardımcı olan şalgam hem su içeriği hem bakteri içeriği ile bağırsaklarda sistemin sağlıklı çalışmasını sağlar. Sindirimi sağlayan yararlı bakterilerin artmasını sağlayarak enfeksiyon oluşumunun önüne geçer ve kabızlık gibi rahatsızlıkların oluşmasını da önler.

#5
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

4. Kilo Vermeye Yardımcı Olur! Şalgam suyu lif içeriği bakımından da oldukça zengindir. Sindirim sistemini desteklediği gibi mide içerisinde kalan lifler sayesinde de öğün miktarını azaltmanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminin aktif çalışmasını sağlayarak sağlıklı kilo vermenize ve zayıflamanıza yardımcı olur.

#6
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

5. İştahı Arttırır! Yemeklerin yanında içeceğiniz şalgam suyu sayesinde yemeklerin tadı daha lezzetli olurken yemek yeme iştahınız da artar. İştahsızlık çekenler için doktorlar tarafından da tavsiye edilen şalgam ayrıca mide ağrılarının tedavisinde de önerilmektedir.

#7
Foto - Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

6. Vücudun Doğal Şeker İhtiyacını Karşılar! Şalgama renk ve tat veren pancar ve havuç şeker oranı bakımından da oldukça zengin besinlerdir. İnsan vücudunun su ihtiyacı kadar şekere de ihtiyacı vardır. Doğal şeker özelliği olan bu besinler mayalanma işlemi sonrasında da yiyebileceğiniz besinler olduğu için hem su dengesini sağlar, hem şeker dengesini sağlarken doğal şeker almanızı sağlar hem de lifli besinler ile beslenmenize katkı sağlar. Bu kadar faydası olan şalgam suyu, fabrikalarda yapılabildiği gibi evlerde de yapılabilen bir içecektir. Katkı maddesi kullanmadan yapacağınız şalgam suyunun mayalanma süresi yaklaşık olarak 25 günken, tüketilme süresi de maksimum 30 gün olmalıdır. Aksi durumda zararlı bakteri oluşumu başlar ve size zarar verebilir.

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