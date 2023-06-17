Şalgam suyu içmenin sağlığa 6 faydası düşünmelisiniz! Böyle hücre hasarını önlüyor, koruyor

6. Vücudun Doğal Şeker İhtiyacını Karşılar! Şalgama renk ve tat veren pancar ve havuç şeker oranı bakımından da oldukça zengin besinlerdir. İnsan vücudunun su ihtiyacı kadar şekere de ihtiyacı vardır. Doğal şeker özelliği olan bu besinler mayalanma işlemi sonrasında da yiyebileceğiniz besinler olduğu için hem su dengesini sağlar, hem şeker dengesini sağlarken doğal şeker almanızı sağlar hem de lifli besinler ile beslenmenize katkı sağlar. Bu kadar faydası olan şalgam suyu, fabrikalarda yapılabildiği gibi evlerde de yapılabilen bir içecektir. Katkı maddesi kullanmadan yapacağınız şalgam suyunun mayalanma süresi yaklaşık olarak 25 günken, tüketilme süresi de maksimum 30 gün olmalıdır. Aksi durumda zararlı bakteri oluşumu başlar ve size zarar verebilir.