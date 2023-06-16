Kanser teşhisinde en önemli keşif o isimden: 50 kanser türünü teşhis eden kan testini tüm dünyaya duyurdu

Kanser teşhisinde çığır açan uygulama: 50 kanser türünü teşhis edebilen kan testi geliştirdiler

İngiltere'de kanser teşhisinde çığır açan gelişme. İngiltere’de semptomu ortaya çıkmadan 50 kanser türünü teşhis eden kan testi geliştirildi. Kan teşhisi, hastalık belirtisi olmayan 1 milyon kişi üzerinde gelecek yılın temmuz ayında mobil ünitelerde yapılacak. Kan testi, daha önce pilot uygulaması yapılmıştı. İlerleyen süreçte araştırmacılar, kişilerin testi gelecekte evde yapılabileceğini söylüyor.

BAZI KANSER TÜRLERİ GÖZDEN KAÇIYOR

The Sun’ın haberine göre kan testi ile bu ayın başında 5.461 hastaya yapılan uygulamada hastaların üçte ikisinde kanser tespit etti. Test kanser olmayanların yüzde 98'i için doğru negatif sonuç verdi. tgrt'nin aktardığı haberde: Meme, servikal ve barsak dahil olmak üzere bazı kanserler ülkede taramaları yapılırken pek çok kanser türüyle ilgili genel tarama yapılmıyor ve bu durum hastalıkların gözden kaçmasına neden oluyor.

İNSANLAR KENDİ TESTLERİNİ KENDİ YAPABİLECEK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

NHS CEO'su Amanda Pritchard şunları söyledi: "Kanserler erken evrede yakalandığında hastaların hayatı kurtarılabiliyor” dedi. King's College London'dan Dr Thomas Round şunları söyledi: “Birçok şirket evde kan testi kitleri sunuyor. Yani gelecekte insanlar kendi testlerini yapabilirler."