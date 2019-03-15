0553 313 94 23

Doktorlar Tıp Bayramı gecesinde eğlendi

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları, 14 Mart Tıp Bayramı ve hastanenin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri gecede doyasıya eğlendiler.

15 Mart 2019 Cuma 11:04
Doktorlar Tıp Bayramı gecesinde eğlendi

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları, 14 Mart Tıp Bayramı ve hastanenin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri gecede doyasıya eğlendiler.


Gecede, tüm sağlıkçıların bayramını kutlayan Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, “Başta doktorlarımız olmak üzere;bölgemizde ve ülkemizde görev yapmakta olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulduğu, sevgi ve saygı unsurunun kaybolmadığı, ülkemizde huzurlu bir yaşamın sürdürülebildiği nice 14 Mart’lar diliyorum” dedi.


Konuşmasında, 15 Mart tarihinin, hastanelerinin kuruluş yıldönümü olduğuna dikkat çeken Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, “14. yılımızda da, kaliteden ödün vermeden hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu vesileyle, hastanemizin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu BaşkanımızMetin Yıldız başta olmak üzere; doktorlarımıza ve sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


Genel Koordinatör Ozan Yaşar ise Gelişim Hastanesi Ailesi’ne tekrar katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.


Düzenlenen gecenin sonunda, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama pastası ile birlikte; Anestezi Uzmanı Dr. Salih Ağar ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur’un doğum günü pastası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut yapılacak”
    1. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    2. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    3. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    4. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    5. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    6. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    7. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    8. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    9. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    10. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    11. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    12. FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı
    13. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    14. (Özel) Yonca kavgasında bir kişinin..
    15. Bakan Varank, Nevşehir'de iş..
    16. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    17. Üstün: Sürmene sevdalısıyım"
    18. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    19. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    20. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor