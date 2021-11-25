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Yaşam Doktora bıçaklı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

Doktora bıçaklı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kadın aile sağlık merkezinde ortalığı birbirine katarak bıçakla doktora saldırdı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:22:00 - 2021-11-25 16:33:16

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre, kadın hasta elindeki bıçakla ortalığı birbirine katarak doktoru yaraladı. Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta Hidayet D., bıçak çekerek doktora saldırdı. Tanelçi’nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaralı doktor hastaneye kaldırıldı

 

Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta Hidayet D., olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.,

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