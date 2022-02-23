Doktor Mehmet Öz, yıllardır FETÖ'nün senatörü zaten

Tamer Korkmaz, “Gülen’e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Pennsylvania’da kalacak” sözleriyle kamuoyunun gündemine oturan Doktor Mehmet Öz'ü fena hırpaladı. ABD'de senatör adaylığına soyunan ismi "Doktor doktor kalksana" diyerek uykusundan uyandıran Korkmaz, derin bağlantıları bir bir ifşa etti. İşte Yeni Şafak'taki o çok önemli yazı:

" “Gülen’e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Pennsylvania’da kalacak.”

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Cumhuriyetçi Parti’den senatör adaylığına soyunan Doktor Mehmet Öz, The Washington Post yazarı Josh Rogin’e aynen böyle demiş!

“DOKTOR, DOKTOR KALKSANA”

Mister Öz, “Pennsylvania Senatörü” olmak istiyor.

Yahu…

Doktor, yıllardır Locaefendisi’nin Senatörü zaten!

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“Gizli Kardinal” Fetullah, 21 Mart 1999 tarihinde ABD’ye gittiğinde, oradaki ilk hastane tetkiklerini yaptırtan Doktor MÖZ’dü!

FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında 2018 yılında “tanık” olarak ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt vermişti, bu bilgiyi…

1999 yılının başlarında, İzhak Alaton’un Hüsamettin Özkan ile “Gülen’in ivedi olarak yurt dışına çıkması ve gideceği ülkede uzun süre kalmasının sağlanması” hakkındaki…

Telefon konuşmasına tanıklık etmiş bir kişi, Cem Fadıl Bozkurt!

O dönemde, İzhak Alaton’un Fetullah için Haseki Hastanesinden “Türkiye’de tedavi edilemez” yollu rapor aldırdığını da söylemişti.

GENERALLERE FISILDAYAN BARON

Törkiş Gladyo’nun Baronu Alaton, 90’larda Fetullah’ı Yahudi lobisinin önde gelen isimleri ile buluşturan derin bir işadamıydı.

Dahası…

28 Şubat 1997’deki MGK toplantısından üç buçuk hafta önce Cunta’ya Sincan’daki tankları yürüttüren barondur!

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Cem Fadıl Bozkurt, mevzubahis ifadesinde Alaton’un “28 Şubat’la alakalı sözlerinden” de bahsetmişti. (AA, 16 Nisan 2018)

İzhak Alaton’un, kendisine “Ben bu ülkede tank yürütebilmek için dört tane ev verdim” dediğini ifşa etmişti!

DERİN BAĞLANTILAR

Bozkurt, Leyla Alaton’un eski eşi Mehmet Günyeli ile 1998’de ortak şirket kurmuş, 2015 yılına kadar da bu ortaklığı devam ettirmiş bir iş insanıdır.

İzhak Alaton ile -eski damadı- Günyeli’nin aracılığıyla tanışmışlar...

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Cem Fadıl Bozkurt, bir başka kritik davada daha tanıktı.

Mapustaki “Kızıl Soros” Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan CIA iltisaklı Henri Barkey’in…

18 Aralık 2020 tarihli duruşmasında tanık olarak dinlenmişti! Orada şöyle demişti:

“Alaton’lar ortağımdı…

İzhak Bey ile Kavala’nın yakın ilişkisi vardı…

Alaton’un 15 Temmuz darbe girişimini en az bir hafta öncesinde Barkey’den öğrendiğini biliyorum…”

THE DOCTOR OZ SHOW

Fetullah’ın 15 Temmuz hain darbesinin Bir Numarası olduğu gerçeğini “hasıraltı etmeye” yeltenen OZ Büyücüsü/Sihirbazı Dr. MÖZ…

Amerikan televizyonlarının yıllardır gedikli konuğudur.

“The Doctor Oz Show” adlı programı da cabası...

Mister Öz, Sam Amca’sının Hürriyet’inde ise uzun bir süre “sağlık öğütleri” verdi…

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17 Ekim 2021 tarihli Hürriyet’te; Zeynep Bilgehan’ın Mehmet Öz’le yaptığı bir röportaj, “Kırık Kalplerin Usta Tamircisi” başlığıyla yer aldı.

(Zeynep Bilgehan, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan Toker’in kızıdır.)

“ABD’NİN EN ÜNLÜ DOKTORU”

Doktor MÖZ, 28 Temmuz ile 4 Ağustos 2013 tarihleri arasında İsrail’i ziyaret etmişti.

Mister Öz’ün, İsrail ziyaretini organize eden ise ABD’de “Kumarhaneciler Kralı” diye bilinen Sheldon Adelson ile eşi Miriam Adelson idi!

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Dikkat buyurunuz…

Vaktiyle, Mehmet Öz’ü Fetullah’a götüren de Sheldon Adelson’dır!

Bu Adelson, Evanjelistlerin en etkili isimleri arasındadır.

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İsrail gezisine Dr. Mehmet Öz’ün arkadaşı Haham Shmuley Boteach da katılmıştı…

İsrail medyası tarafından “ABD’nin en ünlü doktoru” olarak tanımlanan MÖZ, o ziyarette İsrail Terör Devleti’nin Başbakanı Netanyahu ile de görüşmüştü.

Kaşarlanmış Katil Netanyahu’ya övgüler sıralamıştı!

SARI KOVBOY’UN TAKTIĞI MADALYA

Başkanlığı döneminde Sarı Kovboy Trump’a “Sağlık Danışmanı” olmuştu, Mehmet Öz…

Trump, Öz’ün TV programına da katılmıştı.

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Dönemin Başkanı Trump, Kasım 2018’de Miriam Adelson’a özel bir törende “Başkanlık Özgürlük Ödülü” vermiş, madalya takmıştı.

Adelson’lar ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması kararını Trump’a dikte etmişlerdi!

Sheldon Adelson, eski Başkan Trump’ın en büyük finansörüydü…

Kudüs’teki Amerikan Elçiliğinin açılışında; Adelson çifti, ABD Hazine Bakanı’nın yanında sırıtıyordu!

FETULLAH’IN DOSTU “MORTİNGEN”

İsrail’de yayınlanan iki günlük gazetenin de sahibi olan Adelson, 11 Ocak 2021’de öldü.

2019 yılı Forbes verilerine göre…

“Kumarhaneciler Kralı” 34,5 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin on yedinci kişisi idi!"