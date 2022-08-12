Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki değişikliği içeren yönetmelik 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kim ne kadar ek ödeme alacak?

Doktor hemşire sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak?

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ek ödemeye ilişkin NTV ekranlarında değerlendirmede bulundu.

Diş hekimlerine ne kadar ek ödeme verilecek? Durmuş, "Uzman Hekim ve üzerine yapılmış olan ek ödeme düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenlemeyle Asistan Hekim için 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen Hekim için ise bu düzenlemeyle 5 bin liraya yakın bir ek ödeme söz konusu olacak. Diş Hekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar." ifadelerini kulandı.

Teknisyenlere ek ödeme var mı?

Hemşire, sağlık memurları ve teknikerlerin alacağı ek ödemeleri anlatan Durmuş, "Düzenlemeyle hemşire ve diğer sağlık memurları ise 850 lira gibi bir ek ödemeye sahip olacak. Teknikerler ise 500-600 lira civarında bir ek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ek ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak" diye konuştu.

Durmuş, "eşvik ödemesi için çalışılan ilin ve hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yönergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar miktarlarda değişecek" diye konuştu.