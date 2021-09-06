  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor
HTŞ'den Türkiye açıklaması
Crespo resmen Fenerbahçe'de
Bülent Korkmaz imzaladı
Spor Doktor hatası sonucu komaya giren eski yıldız futbolcu hayatını kaybetti
Spor

Doktor hatası sonucu komaya giren eski yıldız futbolcu hayatını kaybetti

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:23:00 - 2021-09-06 16:28:47
Doktor hatası sonucu komaya giren eski yıldız futbolcu hayatını kaybetti

Senegal asıllı Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılında menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 39 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

PSG’nin eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle komaya girmiş ve 39 yıl makineye bağlı kalmıştı. Nimes Üniversite Hastanesi’nde kalan Jean-Pierre Adams’ın eşi hayata döneceği umuduyla fişin çekilmesine hiçbir zaman izin vermemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay