Doktor hatası sonucu komaya giren eski yıldız futbolcu hayatını kaybetti
Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.
Senegal asıllı Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılında menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 39 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
PSG’nin eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle komaya girmiş ve 39 yıl makineye bağlı kalmıştı. Nimes Üniversite Hastanesi’nde kalan Jean-Pierre Adams’ın eşi hayata döneceği umuduyla fişin çekilmesine hiçbir zaman izin vermemişti.