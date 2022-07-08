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Gündem Doktor Ekrem Karakaya’yı katleden güvenlik görevlisinin babası konuştu: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
Gündem

Doktor Ekrem Karakaya’yı katleden güvenlik görevlisinin babası konuştu: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Konya’da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın babası Kasım Akçay konuştu. Baba Akçay, yaşananlara hâlâ inanamadığını belirterek “Böyle bir olayın yaşanmasını asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum'' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 18:18:00 -
Doktor Ekrem Karakaya’yı katleden güvenlik görevlisinin babası konuştu: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya'yı, klinikte ruhsatlı tabancasıyla peş peşe ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti.

Akçay’ın saldırıyı, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde 8 Haziran günü anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu için gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Hacı Mehmet Akçay'ın, çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için beli ağrıdığını ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne ortopedi servisine gideceğini söyleyerek iş yerinden izin aldığı belirtildi.

“Bize doktoru suçlayıcı hiçbir şey söylemedi”

Hacı Mehmet Akçay'ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, ''Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum'' dedi.

Kasım Akçay, ''Annesinin ölümünden dolayı doktoru öldürdüğü söyleniyor. Annesinin ölümüyle ilgili doktoru suçlayıcı bize hiçbir şey söylemedi. Olayı çıkan haberlerden öğrendim'' diye konuştu. 

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