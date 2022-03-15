Doktor değil provokatör! Sonra 'niye dayak yedik?' diye soruyorlar...

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Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kışkırttığı doktorlar, "haklarını" vatandaşın sağlık hakkını gasbederek arıyor.

Yasalardaki "grev" hakkından da cesaret bulan doktorlar, olmadık saygısızlıklara imza atarken, bir görüntü de İstanbul Küçükçekmece'den geldi.

Grev "hakkınız" da bu ne?

Küçükçekmece'deki bir aile sağlığı merkezine muayeneye giden vatandaş, görevli bütün doktorların grevde olduğunu söyledi. Sağlık merkezinde amatör kamerası ile yaşananları anlatırken o esnada bir doktor, yaşlı hastasına bağırdı.

Sonra 'niye dayak yedik?' diye soruyorlar!

Aile hekimliğinde çekim yapan vatandaş, yaşlı hastayı, "Çık lan dışarı." diyerek odasından kovan doktora doğru yöneldi. Yaşlı vatandaş, elindeki kağıtlarla durumu çevredekilerine anlatmaya çalıştı.

Yaşlı bir vatandaşın yüksek sesle bağrılmak sureti ile odadan kovulması vicdanları yaralarken, görüntüler, bazı doktorların 6 yıl değil 60 yıl eğitim alsa da insanlıktan nasip alamadıklarını gözler önüne serdi.