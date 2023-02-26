Doğuş Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 10.03.2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihi : 24.02.2023

Son Başvuru Tarihi : 10.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 13.03.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 15.03.2023

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Sonuç Açıklama Tarihi : 17.03.2023

BAŞVURU ADRESİ:

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

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