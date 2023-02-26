Doğuş Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 10.03.2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Başvuru Tarihi : 24.02.2023
Son Başvuru Tarihi : 10.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.03.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 15.03.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sonuç Açıklama Tarihi : 17.03.2023
BAŞVURU ADRESİ:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız