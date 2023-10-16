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Otomotiv Doğuş Otomotiv’e EPDK’dan lisans onayı
Otomotiv

Doğuş Otomotiv’e EPDK’dan lisans onayı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 14:17:00 -
Doğuş Otomotiv’e EPDK’dan lisans onayı

Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin yeni markası D-Charge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans aldı.

Doğuş Otomotiv tarafından Mayıs ayında kurulan Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin D-Charge markasıyla EPDK’ya yaptığı lisans başvurusu onaylandı ve Şarj İstasyonu İşletmeciliği Lisansı almaya hak kazandı.

Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Şarj Sistemleri şirketinin markası olan D-Charge, öncelikle Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği markalarının yetkili satıcı ve yetkili servislerine, Doğuş Grubuna bağlı yatırım ve iştirakler başta olmak üzere markaların ihtiyaç duyduğu tüm noktalara Elektrikli Araç Şarj sistemlerinin kurulumu ve bunların servisi hizmetini sunuyor.

Elektrikli araçların daha fazla kullanımını desteklemek ve Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmak amacıyla, son teknoloji şarj sistemlerini kullanarak ürün ve hizmet kalitesi anlamında yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı ve karbon salımını azaltan çözümleri yaygınlaştırmayı amaçlayan D-Charge, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yer almayı hedefliyor.

 

 
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