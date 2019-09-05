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Doğunun fedakar öğretmenleri okullarını eğitim-öğretime hazırlıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki fedakar köy öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi görev yaptıkları okulları sil baştan temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Doğunun fedakar öğretmenleri okullarını eğitim-öğretime hazırlıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki fedakar köy öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi görev yaptıkları okulları sil baştan temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriyor.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler için okulda temizlik başlatan okullardan biride Tatvan ilçesine bağlı Benekli Ortaokulu oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı için okullarını hazır hale getirmek için büyük fedakarlık gösteren okulun öğretmen ve idarecileri kolları sıvayarak okulda temizlik seferberliği başlattı. Kalem tutan ellerine bu bez bez, süpürge ve fırçaları alan Doğu’nun fedakar öğretmenleri okulu sil baştan temizlediler. Öğrenciler için okulun duvarlarını, kapı ve pencereleri silerek okulu eğitim öğretime hazır hale getiren fedakar öğretmenler örnek davranışlarıyla takdir topladı. Okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını ifade eden Benekli Ortaokulu Müdürü Umut Karacar, yeni eğitim-öğretim yılı için kolları sıvadıklarını söyledi. Okulun öğretmen ve idarecileri olarak okulda temizlik seferberliği başlattıklarını dile getiren Karacar, “2019-2020 eğitim-öğretim hazırlıkları kapsamında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz tarafından okulumuzun tadilatı yapıldı okulumuzun dış cephe giydirmesi, camları, kapıları yeni baştan tamir edildi. Eskileri yenileriyle değiştirildi. Bu tadilat sonucu oluşan kir ve tozu okulumuzdan arındırmak için öğretmenlerimiz ile beraber temizliğe giriştik. Çocuklarımıza daha sağlıklı daha temiz, daha nezih bir ortamda eğitim verebilmek adına bu çaba içerisine girmiş olduk. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Okulun Müzik Öğretmeni Hiranur Tarhan ise, “Okulumuzun açılmasına sayılı günler kaldı. Benekli Ortaokul olarak öğretmen ve diğer personel arkadaşlar, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere okul temizliğine başlamış bulunmaktayız. Camları sildik gerek paspas attık, gerek yerleri süpürdük. Öğrencilerimiz geldiğinde inşallah pırıl pırıl bir okul ile karşılaşacaklar. Dört gözle eğitim öğretimi bekliyoruz. Yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.


İngilizce öğretmeni Feyza Karakaş da, “Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların daha temiz ve düzenli bir sınıf ortamında ders işleyebilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla penceremizi, camımızı onararak. Bizde okulu temizleyerek çocuklara daha yeni, daha güzel, daha temiz bir eğitim ortamı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
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