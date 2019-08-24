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Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

Gaziantep’te gözü dönmüş koca, ayrı yaşadığı eşini doğum yaptıktan sonra hasta yatağında bıçaklayarak ağır yaraladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

Gaziantep’te gözü dönmüş koca, ayrı yaşadığı eşini doğum yaptıktan sonra hasta yatağında bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay, dün gece saatlerinde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıllık eşi Ahmet Y.’den (34) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı alan 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Güldane Y., boşanma davası açtı. Bunun üzerine gözü dönen Ahmet Y., yeni doğum yapan eşine hasta yatağında bıçakla saldırdı. 6 aydır annesinin evinde eşinden ayrı yaşayan Güldane Y.’yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Y.’ye, o sırada odada bulunan Güldane’nin ablası Seda G. müdahale etti. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan gözü dönmüş koca, polis ekiplerine teslim edildi.



Anne yoğun bakıma alındı


Erkek bir çocuk dünyaya getiren ve kocasının bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan anne Güldane Y., aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı için eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan talihsiz annenin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor. Çocuğunu kucağına alamadan eşinin acımasız saldırısına uğrayan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Ablası olay anını anlattı


Eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y.’nin ablası Seda G., olay anını anlatarak, “Kardeşim şiddetli geçimsizlik yüzünden 6 ay önce annemin evine geldi. Bu sırada zaten eşiyle görüşmüyordu ve boşanma davası açmıştı. Dün de hastanede öğleden sonra doğum yaptı. Biz de eşine haber verelim istedik. Önce eşi annesiyle birlikte geldi. Bu sırada sıkıntı çıkarmadan gittiler. Akşam 11 sıralarında tekrar geldiler. Bu sırada olaylar kargaşaya, bağrış çağrışa dönüştü. Eşi kardeşimi tehdit etmeye başladı. Eşi, ’benden boşanırsan seni öldürürüm’ dedi. Biz bu sırada bunu sakinleştirmeye çalıştık ama şahıs daha da sinirlendi. Tam bu arada belindeki bıçağı çıkardı, bıçağı eliyle havadan kardeşimin göğsüne saplayacaktı. Ben bu esnada müdahale ettim. Ben tutmasaydım kardeşimi öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimi 7 yerinden bıçakladı. Kardeşimin 4 dişi kırıldı. Ben tutamadım artık, güvenlik görevlilerini çağırdım, polis çağırmalarını istedim. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı yere attı, ben bu adamı dışarı attım. Kardeşim ağır yaralandı. Şu an hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
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