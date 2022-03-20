Doğum parası ne kadar (2022), nasıl alınır? Doğum parası hesaplama...

Doğum yardımı, ülkemizde kadınların daha çok iş sektöründe yer alması için verilen yeni olan annelere verilen maddi desteklerden biridir. Doğum parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan T.C vatandaşı olan anneye verilmektedir. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Doğum parası ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor. 2022 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası hesaplanıp annelere veriliyor.

Doğum parasından faydalanmak için ilk şart, anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması olarak belirlenirken bu şartı sağlayamayan kişilere ödeme yapılamıyor. Doğum parası ödemesi 2015 yılı ve sonrasında doğan tüm çocuklar için yapılıyor.

2022 doğum parası ne kadar?

2022 yılı için en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olacak.

Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor.

İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.

Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.

Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’ den kontrol edilebiliyor.

Bunun yanında aynı zamanda emzirme ödeneği de zamlı bir şekilde yatacak.

Çalışmayan kadınlar için doğum parası

Çalışmayan kadınlar için doğum parası alma şartlarında ise ilk çocuğa tek seferlik 300 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler ikinci çocukta 400 TL olarak belirlenirken üçüncü ve sonraki çocuklar için ödenen doğum parası ücreti 600 TL'ye çıkıyor.

Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası başvurusu

Doğum parasından faydalanmak isteyen kişilerin başvuru için yapması gerekenler ve istenen evraklar şu şekildedir:

-Yeni doğan bebeğin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkarılmış olmalı.

-Anne ya da babadan az az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmalı.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.

Bu evrakları tamamlayan kişiler, gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvurularını gerçekleştirebilir.

E Devlet üzerinden doğum parası sorgulama

e- Devlet uygulamasına giriş yapın.

Arama kısmına 'Doğum parası' yazın.

Doğum parası sorgulama seçeneğine tıklayarak sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

Direk aramak isterseniz 183 ya da 144 numaralarından arayarak doğum parasını sorgulayabilirsiniz.

Doğum parası ne zaman yatar?

Doğum parası ödemeleri başvuruların sonuçlanmasının ardından e-devlet üzerinden açıklanır. Sonuçlar anne adaylarının başvurusuyla birlikte 55 günlük süre içerisinde açıklanır. Açıklanan sonuçlar kapsamında kişiler kimlikleriyle e-devlet üzerinden belirlenen PTT noktasından ödemelerini kolaylıkla alabilir.

Doğum yapan öğretmenler doğum yardımından yararlanıyor mu? Öğretmene doğum parası ne kadar yatmaktadır?

Öğretmenler de doğum parasından yararlanabilmektedir. Doğum parası almaya hak kazanan annelere 1 çocuk için; 300 TL, 2 çocuk için 400 TL, 3 ve üzeri çocuklar için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır. Sınıf öğretmenlerine İLKSAN tarafından 375 TL daha ödeme yapılmaktadır.

O halde doğum yapan anne adayları başvuruları nasıl, nereden yapmalıdır?

Doğum Yardımı başvurusu, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılmaktadır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.