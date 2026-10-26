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500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

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500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor...

#1
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda, deniz seviyesinden 3 bin 700 metre yükseklikte yer alan ve İnka İmparatorluğu'ndan günümüze kalan köprüsü Q'eswachaka, görenleri şaşkına çeviren mühendisliğiyle dikkat çekiyor. 28 metrelik devasa yapı, her yıl haziran ayında tamamen sökülüp sadece 3 günde sıfırdan yeniden örülüyor. İşte dağ otlarının 70 metrelik dev halatlara dönüştüğü o mucizevi geleneğin detayları!

#2
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

Modern mimarinin ve inşaat teknolojilerinin henüz var olmadığı çağlarda, İnka İmparatorluğu devasa coğrafyasını otlardan ördüğü asma köprülerle birbirine bağlıyordu. Yüzyıllar içerisinde teknolojiye yenik düşen bu yapılardan günümüze ulaşan son temsilci ise Peru'nun Cusco bölgesindeki Q'eswachaka Köprüsü oldu.

#3
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu organik yapı, doğanın zorlu koşullarına karşı direnç gösterebilmek için her yıl haziran ayının ikinci haftasında baştan sona yenileniyor.

#4
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

Köprünün yapımı, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan kutsal bir imece yöntemi. Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua ve Ccollana Quehue adındaki 4 Keçua köyünden yaklaşık 1000 köylü bu süreçte bir araya geliyor:

#5
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

1. KADINLARIN EMEĞİ Süreç, And Dağları'nın yüksek yamaçlarında yetişen son derece sert ve dayanıklı bir dağ otlarının (ichu) toplanmasıyla başlıyor. Köyün kadınları ve çocukları bu otları kurutup bükerek 70 metre uzunluğunda binlerce ince ip hazırlıyor.

#6
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

2. BİLEK GÜCÜ Hazırlanan ince ipler, iki köprü ustasının denetiminde bir araya getirilerek önce orta kalınlıkta halatlara, ardından insan bileği kalınlığında 6 ana taşıyıcı halata dönüştürülüyor.

#7
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

3. VADİYE GERME VE ÖRME Köyün erkekleri devasa halatları kanyonun iki yakasında bulunan antik taş ayaklara bağlıyor. İki uçtan karşılıklı olarak ilerleyen ustalar, köprünün tabanını ve korkuluklarını el işçiliğiyle örerek çalışmayı tam 3 günde tamamlıyor.

#8
Foto - 500 yıllık köprü her yıl 3 günde yeniden örülüyor! Şaşırtan gelenek

Q'eswachaka'nın yapım geleneği, toplumsal dayanışmayı ve insanların doğayla kurduğu köklü bağı yansıttığı gerekçesiyle 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

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