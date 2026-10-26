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Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

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Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Bilim insanları, belirti vermeden ilerleyebilen yemek borusu kanserinin izlerinin yalnızca bir damla tükürükten tespit edilebileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi ile Columbia Üniversitesi araştırmacıları, yemek borusu yassı hücreli karsinomu bulunan hastaların ağız mikrobiyomunu inceledi. Araştırmada, kanser hastalarının tükürüğündeki bakteri topluluğunun sağlıklı kişilere kıyasla belirgin şekilde farklı olduğu ortaya kondu.

#2
Foto - Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Araştırmaya, hastalığı doku incelemesiyle doğrulanmış 48 kanser hastası ile 110 kişilik kontrol grubu katıldı. Katılımcılardan alınan tükürük örneklerinde bulunan bakterilerin genetik yapıları dizilendi. Sonuçlar, kanser hastalarında ağız içindeki bakteri çeşitliliğinin azaldığını gösterdi. Özellikle Fusobacterium nucleatum adlı bakterinin de aralarında bulunduğu bazı mikroorganizmaların hastalarda daha yüksek oranda bulunduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu bakterilerin kansere neden olduğunun henüz kanıtlanmadığını özellikle vurguladı. Değişimin, tümörün veya hastalığa bağlı yutma sorunlarının sonucu olabileceği belirtildi.

#3
Foto - Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Bilim insanları, tükürükteki bakteri verilerini makine öğrenmesi yöntemiyle analiz etti. Mikrobiyom temelli modelin hastalarla kontrol grubunu ayırma performansı auROC 0,96’ya ulaşırken, yaş, yaşam tarzı ve diğer klinik bilgileri kullanan modelde bu değer 0,69’da kaldı.

#4
Foto - Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Geliştirilen model, Çin’de yürütülen üç ayrı çalışmadan elde edilen verilerle de karşılaştırıldı. Sonuçlar, yöntemin farklı coğrafi bölgelerde kullanılma potansiyeli taşıdığını gösterdi. Bununla birlikte araştırmacılar, beslenme, çevre ve yaşam biçiminin ağız mikrobiyomunu değiştirebildiğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Yemek borusu kanseri erken dönemde çok az belirti verdiği için çoğu hastada ileri evrede teşhis ediliyor. Tükürük veya yanak sürüntüsüyle yapılabilecek bir testin, özellikle endoskopiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde riskli kişilerin belirlenmesini kolaylaştırabileceği düşünülüyor. Ancak söz konusu yöntem henüz deneysel aşamada bulunuyor ve kesin tanı sağlayan endoskopinin alternatifi değil. Uzmanlar, testin henüz hastanelerde kullanılmaya hazır olmadığı konusunda uyarıyor.

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