Bu detaya çok şaşıracaksınız! Tükürüğünüzdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir!

Yemek borusu kanseri erken dönemde çok az belirti verdiği için çoğu hastada ileri evrede teşhis ediliyor. Tükürük veya yanak sürüntüsüyle yapılabilecek bir testin, özellikle endoskopiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde riskli kişilerin belirlenmesini kolaylaştırabileceği düşünülüyor. Ancak söz konusu yöntem henüz deneysel aşamada bulunuyor ve kesin tanı sağlayan endoskopinin alternatifi değil. Uzmanlar, testin henüz hastanelerde kullanılmaya hazır olmadığı konusunda uyarıyor.