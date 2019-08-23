Doğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu, doğum gününden bir gün sonra ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Halime Keser (54) idaresindeki 48 T 5596 plakalı taksi, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde, Ceylan Pınaraltı'na (3) çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan Pınaraltı'nın bir gün önce doğum günü olduğu ve 3 yaşına bastığı öğrenildi. Taksi sürücüsü Keser ise gözaltına alındı.

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