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Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü

Muğla’da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:18
Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü

Muğla’da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlımevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı’yı aracın altına alarak sürükledi.


Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ceylan Pınaraaltı’nın bir gün önce 4’üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Halime Keser jandarma tarafından gözaltına alındı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:18
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