Doğukan Manço resmen çıldırdı! Tam anlamıyla ahlaksızlık

12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

Manço, sahada canla başla çalıştıklarını söyleyip “12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkını ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki” dedi.



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