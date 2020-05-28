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Aktüel

Doğu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:51:32 -
Doğu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinde Erzurum ile Erzincan, öğleden sonra ise Kars ile Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor .

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı ile Erzurum'da 7, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır’da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 30, Erzincan 29, Ağrı ile Kars'ta 25 ve Ardahan ile Erzurum'da 24 derece olacak.

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