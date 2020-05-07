  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:31:45 -
Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu Kars ve Ardahan çevreleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 9, Erzurum’da 5, Kars’ta 3, Ağrı’da 6, Iğdır’da 10, Ardahan’da 2 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 22, Erzurum’da 17, Kars’ta 16, Ağrı’da 17, Iğdır’da 22, Ardahan’da 14 derece olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı