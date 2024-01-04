Doğuda 6 il için 'kuvvetli' yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkâri için "kuvvetli" yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak; Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı; Hakkâri çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgârla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)