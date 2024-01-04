  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Doğuda 6 il için 'kuvvetli' yağış uyarısı
Yerel

Doğuda 6 il için 'kuvvetli' yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 15:50:00 -
Doğuda 6 il için 'kuvvetli' yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkâri için "kuvvetli" yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkâri için "kuvvetli" yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak; Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı; Hakkâri çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgârla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor
Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor

Aktüel

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!
4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Yaşam

4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Gündem

Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23