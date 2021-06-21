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Ekonomi Doğubayazıt Belediyesi 18 adet taşınmazı ihale usulü ile satacak
Ekonomi

Doğubayazıt Belediyesi 18 adet taşınmazı ihale usulü ile satacak

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi, Doğubayazıt Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mülkiyetindeki 2 si birleştirilmiş toplamda 14 adet tapulu iş yeri ve çeşitli katlarda toplam 6 adet home-ofis satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 14:55:00 -
Doğubayazıt Belediyesi 18 adet taşınmazı ihale usulü ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda belirtilen Doğubayazıt Belediyesine ait taşınmazlar Doğubayazıt Belediye Başkanlığınca 30.06.2021 Çarşamba günü Saat 14:00’ de Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) karşılığında Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

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