Doğubayazıt Belediyesi 18 adet taşınmazı ihale usulü ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda belirtilen Doğubayazıt Belediyesine ait taşınmazlar Doğubayazıt Belediye Başkanlığınca 30.06.2021 Çarşamba günü Saat 14:00’ de Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) karşılığında Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

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