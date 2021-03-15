Doğu ve Güneydoğu’nun gözdesi! Nükleer tıp merkezinde 10 bin kişi şifa buldu
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki nükleer tıp merkezi, Kovid-19 döneminde 10 bini aşkın hastaya şifa dağıttı.
Hastane Başhekimi Muhammed Asena, “Merkezimiz görüntüleme ve tedavi noktasında sadece Güneydoğu’ya değil, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’ne de hitap eden tek merkez” derken, Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Halil Kömek “Kanser hastalarının yanı sıra kalp, böbrek ve çocuk hastalıklarını da içerecek şekilde geniş bir alanda hizmet sunduk. Hastaların çoğunda tedavi başarıyla sonuçlandı” şeklinde konuştu.