Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'i de davet etti. Davete yetişemeyen Perinçek, Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdi. Perinçek mesajında terörle mücadele vurgusu yaptı.10 Temmuz 2018 Salı 11:57
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Perinçek'in mesajı şöyle:
"9 Temmuz 2018
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Ankara
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.
Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.
Saygılarımla.
Dr. Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı"
YORUM YAZ