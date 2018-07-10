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Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'i de davet etti. Davete yetişemeyen Perinçek, Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdi. Perinçek mesajında terörle mücadele vurgusu yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:57
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Perinçek'in mesajı şöyle:

"9 Temmuz 2018

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Ankara

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.

Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı"

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:57
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Doğu Perinçek

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